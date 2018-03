Diego Topa: "Todo este show salió de mi corazón"

El Capitán Topa y la tripulación de Junior Express emprenden un nuevo viaje los traerá a Rosario los próximos 31 de marzo y 1 de abril para presentar Disney Junior Express en el teatro Broadway.

Antes de su desembarco en la ciudad, Diego Topa dialogó con A diario, por Radio 2. En la charla con Alberto Lotuf y Juan Junco, el artista dijo que “todo este show salió de mi corazón"

Además, habló de los 18 años que lleva ligado Disney y los estándares de producción que ese vínculo implica, y de lo mucho que disfruta su trabajo.

“Todo esto es una construcción. Cuando arranqué, nunca me imaginé que iba a suceder esta magia, no solo con los más chiquitos sino también con la familia. Me pusieron en un lugar hermoso que cuido respeto y valoro mucho”, dijo Diego Topa, más conocido por su apellido, en el comienzo de la charla.

El artista sostuvo que la puesta teatral de Disney Junior Express “es un espectáculo para la familia, sano y divertido. Creo que es la clave”.

En esta nueva aventura, el Capitán Topa está listo para explorar una vez más la mágica isla del Árbol Abuelo junto a Rulo Rolando, Rulo Ricardo, Carlos, Harmony, Josefina y el gran cocinero Arnoldo.

Según la leyenda, en ese árbol nace una flor multicolor cada cien años, y es el sueño del Capitán Topa presenciar ese momento con sus amigos.

La propuesta incluye una puesta en escena con los ya clásicos de Disney Junior Express (como “Me muevo para aquí” y “Lo que llevas en tu corazón”) y el repertorio de canciones del último disco. “Porque yo te quiero como Acuarela”, “Primavera” y “Funiculí Funiculá”, son algunas de ellas.

Topa también habló en la charla de su permancia en la señal y advirtió que la serie Junior Express cumple este año su quinta temporada.

“Es la primera prducción de Disney con más tiempo en el aire”, reveló.

La dirección del espectáculo está a cargo de Osqui Guzmán, las coreografías de Gustavo Carrizo asociado con Nina Iraolagoitía, la dirección artística de Santiago “Tato” Fernández y Natalia del Castillo y la producción general es de T Realizaciones y The Walt Disney Company (Argentina) S.A.

En 2017, la gira recorrió ocho países y 28 ciudades de Latinoamérica, y fue visto por más de 88 mil personal.