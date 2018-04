Diego reveló por qué faltó a la boda de Dalma y qué le regaló

Después de todo lo que se dijo, se criticó y se condenó a Diego Maradona por su ausencia en el casamiento de hija Dalma, finalmente el Diez explicó todo en un largo texto que le envió al conductor de Intrusos, Jorge Rial.

“No sé por qué se arma todo este candombe. Porque yo lo hablé con Dalma, le dije que si yo podía iba, pero justo nos jugábamos (por el equipo Al Fujarah) la vida con 30 familias de las que nadie habló”, comenzó Diego.

Luego destacó la responsabilidad que él siente por el trabajo que está desarrollando en Dubai: “Tengo 30 jugadores con familias, hijos. Se lo había dicho a Dalma: «si no me toca partido, yo voy. Si me toca partido, no, porque tengo treinta familias por las que tengo que trabajar para darles de comer». No se crean que todos en Dubai son multimillonarios. Hay pibes a los que hasta les faltan botines y han hecho todo un esfuerzo”, aseguró.

Además, le tiró un palo a Claudia Villafañe y, de paso, reveló qué le regaló a su hija en uno de los eventos más importantes de su vida. “Y lo del regalo… está muy clarito. Fijate dónde vivía Dalma y fijate dónde compró ahora. Preguntale a la madre cuánto puso. Me dolió la programación (de la fecha), por supuesto. Me hubiese gustado estar con mi hija y entrar del brazo, orgulloso como estoy de Dalma. ¿Por qué no esperar tres semanas más? Si mi hija ya vive hace cuatro años con su pareja, que es hoy su marido”, se preguntó.

“Vamos a poner las cosas en claro. Si ellos me quieren enfrentar a Dalma y a Gianinna, no tengo ningún problema. Yo voy a poner la cara siempre por mis dos hijas”, afirmó.