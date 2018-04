Diego trató de ladrona a Claudia y tiró: "El casamiento de Dalma lo pagué yo"

La boda de Dalma Maradona sigue dejando tela para cortar. Ahora Diego, su padre, escribió un descargo en su cuenta de Instragam donde aseguró: "Los gastos del casamiento los pagué yo, de punta a punta".

El diez desmintió de esa manera los dichos de su propia hija, quien había asegurado: “Mi papá no pagó un peso". Además, Maradona trató de "ladrona" a Claudia Villafañe, su ex mujer y madre de Dalma. "En su momento, cuando denuncié la corrupción de la FIFA, todos decían que yo estaba loco. Pero el tiempo me dio la razón a mí, como me la va a dar con la ladrona de Villafañe. Tiene causas en la Argentina y en Estados Unidos por quedarse con lo mío", afirmó en la red social.

También el abogado de Claudia, Fernando Burlando, fue víctima de las palabras del ex jugador: "Quiere tapar todos los agujeros con cemento, pero ya se le va a venir todo abajo y le va a caer encima”.