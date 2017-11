Diez canciones para recordar a George Harrison, a 16 años de su muerte

El 29 de noviembre de 2001, George Harrison perdía la batalla contra el cáncer, a los 58 años. Había nacido un 25 de febrero de 1943, en Liverpool.

El guitarrista conoció a John Lennon y Paul McCartney en su etapa pre Beatle, cuando integraban The Quarrymen.

Según cuenta la historia, Paul recomendó en variadas ocasiones a George por su habilidad para tocar, pero Lennon se negaba, argumentando que era demasiado joven para integrar la banda. Y lo era.

La lucha de egos no fue sencilla con Lennon y McCartney como cráneos compositivos en The Beatles. Pero Harrison logró, con el tiempo, imponer su calidad instrumental y compositiva. “I me mine”, “Taxman”, “Something” y “Here comes the sun" son algunos de los temas que firmó para el grupo.

En la Redacción de Rosario3.com armamos nuestra lista de canciones de George Harrison para escuchar este miércoles (y el resto de los días, también).