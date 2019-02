Dolores Fonzi, un título sobre Mirtha Legrand y el tuit del enojo

Dolores Fonzi estuvo de invitada a los programas de Mirtha Legrand en varias oportunidades.

En los meses previos al debate por el tratamiento de la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Congreso, la actriz intensificó su militancia en torno a la sanción del proyecto. Habló en la Cámara de Diputados y protagonizó una intensa campaña en redes.

Al ser consultada por Infobae sobre una futura participación en el programa de La Chiqui, Fonzi explicó que le parecía "hostil" exponerse cuando, de antemano, la conductora se manifestó en contra del aborto seguro, legal y gratuito.

Horas después de la publicación de la nota, la actriz cuestionó el título elegido por el medio para la entrevista: "Me parece hostil ir a exponer mi pensamiento al programa de Mirtha Legrand".

En Twitter arrobó al medio y aclaró: "Me senté en su mesa varias veces. Hoy, sabiendo que es un programa que está en contra de la ley del aborto legal, me parece que es ir a luchar contra molinos de viento. No creo que la lucha esté ahí. Titulen bien".

Me senté en la mesa de Mirtha varias veces. Hoy, sabiendo que es un programa que está en contra de la ley de aborto legal, me parece que es ir a luchar contra molinos de viento. No creo que la lucha esté ahí. @infobae Titulen bien! — Loles (@FonziDolores) 16 de febrero de 2019

Luego, la periodista Tatiana Schapiro –que realizó el reportaje para el medio– arrobó Fonzi y compartió el fragmento de la nota del que se desprende el título.

Dolores Fonzi: "Me parece hostil ir a exponer mi pensamiento al programa de Mirtha Legrand" | Por Tatiana Schapiro https://t.co/IvCn0ni2VX pic.twitter.com/EpID4hi2p7 — infobae (@infobae) 16 de febrero de 2019

En la entrevista, Dolores también reconoció que se fue acercando a los feminismos con el tiempo. "Yo ya venía diciendo lo que a mí me parecía sobre algunos temas. Cuando tengo qué decir me expongo a situaciones que en algunos casos tal vez no debería. Enfocado hacia causas que tienen que ver con cambiar las cosas realmente no sólo para mí o para mis hijos, sino para todo el mundo, para el bien común, todo toma un sentido mucho más válido", dijo.