Dos Premios Platino del Público para El ciudadano ilustre

Por su parte, Oreiro –quien mañana será una de las presentadoras de la gala de los Premios Platino, donde además cantará el tema “No me arrepiento de este amor”– se mostró “muy contenta y honrada” y abogó por una mayor difusión del cine iberoamericano.

“Es un privilegio recibir este premio. Más allá del reconocimiento que significa para quienes trabajamos en esta película, se trata del premio del público a mi interpretación, por lo cual este galardón me halaga muchísimo más”, sostuvo Martínez.

Además, la actriz y cantante uruguaya, Natalia Oreiro, ganó el Platino del Público a la Mejor Actriz por su papel en Gilda, no me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz, en la misma ceremonia realizada en el Hotel Place de la capital española poco después de un homenaje ofrecido al actor estadounidense Edward James Olmos.

