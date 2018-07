Dos gotas de agua: cómo fue el encuentro entre Luis Miguel y Diego Boneta

Diego Boneta , el actor que encarna a Luis Miguel en la serie sobre la vida del cantante, que terminó en Telemundo y Netflix, contó cómo fue el encuentro entre ambos.

"Muy bueno, aunque para Luis Miguel no ha sido fácil reunirse en una habitación con un grupo de guionistas a quienes nunca había visto y contarles su vida por horas, pero lo hizo. Estuvo súper involucrado en contarles su historia. Lo admiré mucho más por eso. Todos sabemos lo importante que es para él su vida personal. Me contó muchas cosas que jamás revelaré por respeto a él, quedarán para mí. Recuerdo que estuvo el día que recreamos la grabación del video 'La incondicional' y me dijo: '¡Soy yo, soy yo!', y nos abrazamos muy fuerte; fue un momento muy especial. Digan lo que digan, esa reacción fue lo mejor que le puede pasar a un actor", reveló Diego Boneta en una de las tantas entrevistas que brindó.

Y ese agradecimiento lo expuso ayer en su cuenta de Instagram donde antes de emitirse el episodio final, escribió lo siguiente: “Gracias por tus consejos, confianza y complicidad. Emocionado por lo que viene”.