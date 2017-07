Duro cruce entre Randazzo y Mirtha por "la grieta"

El ex funcionario nacional cuestionó las políticas de Cambiemos y también admitió errores del gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento, la conductora volvió a cruzarlo: "Usted estuvo ausente mucho tiempo, estuvo guardado. ¿No cree que empezó tarde su campaña", sostuvo.

"Bueno pero por qué no voy a decir lo que siento, es una democracia, se puede decir", disparó Mirtha y luego agregó: No fomento la grieta. Yo pienso que han hecho tanto daño al país y usted integró también al gobierno y han hecho mucho daño, miren cómo han dejado al país maltrecho".

Cuando la conductora dijo que haría "cualquier cosa" para que "no vuelvan los kirchneristas y La Cámpora", Randazzo la cruzó: "Pero discúlpeme Mirtha, entiende cómo usted contribuye a algo que critica que es la grieta".

"La grieta" fue el motivo de un cruce discursivo entre el ex ministro del Interior Florencio Randazzo y Mirtha Legrand durante el programa que tiene la diva los sábados por las noches por El Tres.

