El Indio Solari confirmó que no volverá a tocar en vivo

A casi un año del multitudinario show realizado en Olavarría, el mánager del músico afirmó que el ex Redonditos de Ricota no brindará otro recital. También expresó que no se sabe cuándo saldrá el nuevo disco de la banda

09 de Marzo de 2018 Por: Rosario3

El 11 de marzo del año pasado, el Indio dio un show para más de 250 mil personas.(archivo La Viola / TN) 1/1