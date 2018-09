“El artista compone porque necesita documentar, no por trabajo”

Este viernes, Alejandro Lerner presenta en El Círculo Todo a pulmón 35º aniversario, recital en el que celebra las más de tres décadas del disco. En el marco de su llegada a la ciudad, el vocalista dialogó este lunes con con A diario (Radio 2).

En la entrevista, el músico y compositor habló de su decisión de ser solista –tras haber acompañado a otros artistas–, de cómo fue que compuso “Todo a Pulmón” –“es una especie de confesión, de diario cantado”–, de los cambios que la paternidad –es papá de Luna y Tomás– trajo a su vida y de su “vocación” como artista, entre otros ejes.

“El artista escribe y compone porque necesita documentar, no por trabajo. “Lo hace porque tiene una necesidad imperiosa de expresar”, afirmó Lerner, ya sobre el cierre de la entrevista con Alberto Lotuf y Juan Junco.

Su carrera como músico comenzó en 1974, pero en 1982 llegó un quiebre: armó su primera banda y lanzó Alejandro Lerner y la magia, su primer disco. Un año después fue editado Todo a pulmón.

Entre ambos su popularidad creció y pasó de tocar en pubs a ser reconocido por la calle. Ese presente está reflejado en la letra de la canción que da nombre a su segundo álbum.

“Creo que fue una madrugada o una tarde de 1982. Me senté en el primer piano que me había podido comprar en un departamento prestado”, dijo, sobre el contexto en el que la escribió.

“Si la escuchás, es una especie de confesión, un diario cantado: «qué difícil se me hace mantenerme en este viaje». En «si es de ida o de vuelta», es porque a veces no sabés si te están cagando. Y lo de «el furgón es la primera» es porque no sabés si vas en primera o en el último vagón”, desandó Lerner sobre la letra.

En ese mismo departamento, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, fue que el tecladista compuso las canciones de sus primeros años solistas.

También –explicó– era el primer lugar en el que intentaba, a su modo, empezar a forjar su futuro ya sin el techo de sus padres.

“No era rebeldía (...); yo tenía que fortalecer que esta esta vocación que había elegido era lo que me iba a permitir el crecimiento y la independencia económica”, contó sobre la decisión.

Treinta y cinco años después de su lanzamiento, Lerner grabó con Carlos La Mona Giménez una versión en tiempo de balada y cuarteto de “Todo a pulmón”.

“Me parece un regalito del destino, una genialidad”, dijo, al ser consultado.

“Hay gente que es de rock y se queda en su gueto. Desde muy chiquito, yo soy antigueto. Para mí, el gueto es arte de la ignorancia, es como no poder ir a ver una película de otro género”.



En la charla, en entrevistado adelantó cómo será el show de este viernes. Al respecto dijo que “volver a Rosario y tocar en El Círculo” es para él “una ceremonia” y agregó: "Tengo una súper banda. Estamos muy contentos con lo que venimos haciendo. Retomamos algunos temas de Todo a pulmón que no recuerdo haber tocado en vivo. Hay mucho rock and roll. Lo que va a ver la gente de Rosario es un Lerner con sus raíces rockeras intactas”.

Por último, y al ser consultado sobre cuál su relación con la edad, el músico fue directo: “No le doy tanta bola. Le doy más bola al ánimo (…) La vida es rápida. Tenemos que apreciar cada segundo y llenarnos el corazón de las cosas que están bien”.

