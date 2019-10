Después del éxito de Montaña rusa, Gastón Pauls inició una carrera de éxitos y otros no tanto artísticos. Pero en su vida personal, las cosas se pusieron más complejas.

Si bien no faltaron momentos felices –su matrimonio con Agustina Cherri y el nacimiento de sus hijos, Muna y Nilo–, sus problemas con las drogas fueron en aumento.

En una reciente entrevista con al revista Pronto, Gastón contó cómo fue su recuperación y, también, cuánto influyeron en su lucha contra las adicciones los encuentros con el pastor Luis Palau.

"Mi encuentro con él potenció algo que ya venía dándose e inexorablemente me acercó porque estuve un año laburando en esa peli. Pero no es que me hice evangelista como salió en todos lados. La gente tiene la necesidad de etiquetar y yo no me sujeto a ninguna etiqueta", explicó Pauls.

Vale recordar que el actor encarnó al pastor en la película biográfica Palau.

Con respecto a su vínculo con la Iglesia, Pauls agregó: "Tengo una relación con Dios desde hace doce años pero no voy a ninguna iglesia en particular. Prefiero que mi relación con Dios se afiance día a día sin ir a una iglesia. Es el camino que elegí y como a mí me hizo tan bien. Pero no dentro de una estructura eclesiástica".

"También escucho las historias de la gente. No mucho más que eso. Entendí que dicción es decir y adicción es no decir. Hay que empezar a hablar. Vengo de un medio en el que se tapaba y se tapa todo. Todos sabemos la cantidad de excesos que existen y ya no puedo ni quiero ser parte de eso. Necesito seguir potenciando mi recuperación y eso lo hago compartiendo mi historia y escuchando las del resto. Así que voy, cuento mi parte en primera persona, armamos un espacio de diálogo y todos nos escuchamos", abundó el artistas sobre su cambio de vida.

Sobre el momento en el que hizo "el click" y se dio cuenta de que tenía que cambiar, Pauls sostuvo que "es parte de mi recuperación y por eso también cierro el tema públicamente porque lo que yo digo, lo digo en las charlas. No puedo contarlo en una nota porque el medio mismo me sigue colocando en ese lugar".

"Este ambiente es muy de encasillar: el loquito, el serio, el orgulloso, el humilde, el soberbio, el talentoso, el mediático. Siempre se necesita etiquetar porque se ve que es más fácil para el medio pero eso a mí me agota", dijo sobre el final de la entrevista con el citado medio.