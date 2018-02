El cantante Francisco Bochatón fue denunciado por acoso sexual

El cantante Francisco Bochatón fue denunciado por acosar a la productora de un programa radial al que fue invitado. El músico no sólo la había abordado físicamente sino que después, la amenazó. Desde el ciclo repudiaron su comportamiento a través de las redes sociales y el acusado intentó comunicarse con la chica para pedirle disculpas.

“Queremos comunicar que Francisco Bochaton se comunicó en el día de hoy con Alza Tu Voz para pedir disculpas por lo sucedido en el día de ayer. Pidió por favor hablar con Karen para pedirle perdón. Le hicimos llegar a ella su arrepentimiento y ella pidió por el momento tiempo para pensar. Como medio, creemos correcto comunicarles esto también”, se puede leer en la página de Facebook del ciclo radial “Alza la voz”.

Antes, en ese mismo perfil, desde el programa habían denunciando al ex líder de Los Peligrosos Gorriones de acosar sexualmente a una productora. Según publicó Exitoína.com, el guitarrista abordó inadecuadamente a Karen Casafus, productora del programa “Música por azar”, el ciclo que se emite antes de Alza tu voz, en la emisión del miércoles.

“Ayer en la radio vivíamos felices el comienzo de la 4ta temporada de Alza tu Voz. Avanzado el programa habíamos pactado con Lolo, ex Miranda, un amigo a quien apreciamos mucho, un acústico para cerrar. Llega con Francisco Bochatón. Nuestra alegría era inmensa, uno de los músicos con los que crecimos en los parlantes al escuchar Peligrosos Gorriones estaba en el estudio. Charlamos, reímos y cantamos. En un momento determinado ve a Karen, amiga de la casa, y le dice que es muy linda, que se enamoró, que se quería casar”, arranca diciendo el texto en Facebook

“Todos reímos. Tal vez por ignorancia, tal vez por creer que era simplemente un chiste. Quizá por legado cultural”, aclararon.

Luego explicaron lo sucedido: “Ella jamás le insinuó nada. Pero el siguió, siguió durante más de media hora hasta que le dio un beso, sin consentimiento. Ella no dijo nada. Nosotros estábamos al aire, no lo vimos. Terminó el programa, salimos y él la siguió. Diciéndole “mi amor” e intentando abrazarla. Ella le contestó que la termine. Que basta. El nos dice que le dio un beso y que pensaba que era más madura. Karen le dice que no tenía por qué darle un beso. Discuten en frente de todos. Él se saca y le dice que los padres son abogados. Estábamos helados. Le decimos a Francisco que estaba mal. Que no correspondía. Karen se angustia. Él dice que vayamos todos a la comisaria y se va enojado“.

“Nunca pensamos que nos tocaría tan de cerca. En frente nuestro. Y en la radio, en nuestra casa. No lo podemos creer todavía. Las lágrimas de Karen no tenían por qué existir. Tocar la guitarra no da derecho a nada vieja. Si una piba dice NO es NO. ¿Por qué esto? ¿Que derecho tenes? Éramos muchos y aún así no hubo reparos. Quizá les parezca exagerado, quizá crean que fue sólo un beso. Pero no, ni un pedido de disculpas hubo. Quizá esto ponga en riesgo la carrera de nuestro programa, uno empezó hace poco a ver algunos frutos y quizá esto sea una contra para progresar. Pero no importa, porque lo que corresponde es esto. Hacía un rato habíamos entrevistado a Lula Bertoldi y hablamos de lo terrible de estas situaciones. Las pibas no se callan más, Karen lo escrachó frente a todos y el no se la banco. Te aplaudimos Karen. Hoy y siempre. No vamos a guardar silencio. En Alza Tu Voz repudiamos lo ocurrido. NO es NO.”, concluyó el comunicado, parafraseando lo dicho por Calu Rivero en su denuncia contra Juan Darthés por acoso.