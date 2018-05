El cartelito de Julieta Díaz que “pegó” en las redes sociales

Un posteo de Julieta Díaz en su cuenta de Instagram generó una multiplicidad de comentarios, algunos a favor y otros en contra. La actriz publicó una foto de un cartel que dejaron en la escuela a la que asiste su hija Elena que causó una verdadera sensación.

El cartel decía: "Recordá que si sos... nena: podés jugar al futball (sic), al básquet, al rugby; podés luchar; te pueden gustar los superhéroes varones... Si sos nene: podés jugar con muñecas; tener el pelo largo; usar vincha; teñirte el pelo; usar collares y bailar". Según publicó Clarín, la morocha recibió más de 350 mensajes.

"¡Lo comparto yaaaa! A ver si se copan en el cole de mi nena", comentó una mamá. "Faltaría que pongan los nenes pueden maquillarse", agregó otra.

"Totalmente de acuerdo", manifestó una tercera... y conforme transcurrían las horas los mensajes "buena onda" seguían reproduciéndose hasta que aparecieron las "haters" u "odiadores", tal como se los conoce.

"No somos unisex...", "Dejen de incentivar a los niños a ser gays", "Patético... Respeto completamente la diversidad de género pero esto es ridículo... Dejense de joder con estas pelotudeces. En la adultez que decidan lo que quieran pero es innecesario pudrirles la cabeza de tan chiquitos con una realidad que, al menos en este país, no existe" y "No me parece que un varón juegue con muñecas", fueron algunos de los comentarios en contra del mensaje compartido por Julieta.

Cartel de primaria en el cole de mi hija Una publicación compartida de Julieta Diaz (@julietadiaz77) el 15 May, 2018 a las 8:43 PDT

Esta no es la primera vez que la famosa actriz y cantante es criticada en el mundo virtual por apoyar una campaña determinada o dar a conocer sus ideales.

En varios posteos que subió junto a su hija, muchas mujeres le criticaron que pese a ser madre, y demuestre una conexión tan fuerte con su pequeña, ella apoye la despenalización del aborto.

"Que ambigua... empecé a seguirte por tu talento, después te veo en fotos a favor del aborto y ahora ponés esta foto tan tierna con tu hija...", "Hermosa foto, pero muy contradictoria", y "¡¡¡La contradicción en su pura expresión!!!", opinaron sus fans en marzo último, cuando ella publicó una dulce imagen junto a Elena mientras dormía a su lado a pocas semanas de su nacimiento.