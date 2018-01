El caso Lorde: a pesar de las rosas blancas del Time's up, el machismo estuvo presente en los Grammy

Este domingo por la noche las protagonistas de la alfombra roja de los Grammy fueron las rosas blancas que llevaron los artistas en apoyo al movimiento "Time's up" ("Se acabó el tiempo") de rechazo al acoso sexual. Sin embargo, pasó otra cosa que dejó en evidencia que la violencia y la discriminación por género están al orden del día en el mundo del espectáculo norteamericano a pesar de los últimos acontecimientos. A la cantante Lorde, nominada a mejor álbum del año, no le permitieron actuar sola en la gala mientras que a todos sus otros compañeros (varones) de terna sí.

Bruno Mars, ganador del rubro Mejor Álbum del Año estaba nominado junto a otros cuatro artistas, tres hombres y una mujer: Childish Gambino, Jay-Z, Kendrick Lamar y Lorde. A todos ellos, la organización de la gala les ofreció actuar en solitario durante los Grammy, salvo a Lorde.

Miley Lady Cyrus y Lady Gaga con sus rosas blancas. (Foto: EFE)

El grupo Imagine dragons también con rosas blancas. (Foto: EFE)

Según Variety, a Lorde le habrían ofrecido hacer un dúo con la canción "American Girl" del recientemente fallecido Tom Petty. La vocalista dijo que no. Incluso no desfiló por la alfombra roja con la rosa blanca. De acuerdo a lo señalado por EFE, por su enfado con la academia al no haberle propuesto actuar en solitario, a diferencia de sus compañeros varones.

A Instagram subió una foto de la espalda de su vestido al que había añadido un poema Jenny Holzer. "Mi versión de la rosa blanca. El apocalipsis florecerá", escribió en la red social.

Esto a su vez pone en mejor contexto un tuit de la mamá de Lorde, Sonja Yelich en el que adjuntaba la foto de un párrafo de un artículo de The New York Times: "De las 899 personas nominadas en las últimas seis ediciones de los Premios Grammy, 9 por ciento eran mujeres (Este año, Lorde es la única mujer nominada a Mejor Álbum del Año; no va a actuar)". Yelich escribió un pie de foto bastante contundente: "Esto lo dice todo".