El conmovedor homenaje de Luis Novaresio a su madre

"La voy a extrañar enormemente. Es la tenacidad, la dignidad y la que me hace reírme en situaciones tremendas como estas", dijo con la voz quebrada.

Notablemente emocionado, Novaresio invitó a los televidentes a "demostrar físicamente el amor" porque, según su propio aprendizaje, eso "es lo que te salva". "No se pierdan la chance de abrazar a los que quieren", dijo.

No, no fue un programa más el de anoche para Luis Novaresio. Que abrió Debo decir, el envío que va por América, con un conmovedor homenaje a su mamá, María Olimpia, que murió la semana pasada en Rosario.

