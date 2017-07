El destape de Poroto Cubero: "Estuve diez años guardado"

"A mí me atraen un poco más las rubias, mayores de 30 años. Me gusta la simpatía y el carisma. Soy caballero y gusta atender bien a las mujeres", dijo Cubero y agregó: “Soy de encarar mujeres a través de Instagram. Recuerden que estuve diez años guardado”, concluyó entre risas el futbolista.

