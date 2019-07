El escándalo ocurrido en la madrugada del pasado domingo en Pichincha, donde una mujer chocó varias veces el auto de su pareja, el empresario Maximiliano Baclini, sumó un nuevo capítulo. Aparentemente, el hombre llevaría una doble vida hace varios meses, según informaron en el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM). En tanto, la conductora del vehículo que embistió el rodado de su marido dijo que evalúa separarse.

"La relación es de hace un año. Ella es de una localidad chiquita cerca a Rosario, de Peyrano, que tiene tres mil habitantes. Se llama Teresa. En marzo dejó a su novio y se fue a vivir a Rosario, a un departamento pago por tu marido. Ella lo obligaba a ir a lugares públicos y le pidió a una amiga que te llamara y te diera aviso (de la cita en Pichincha) para que te enteraras", comentó la periodista Yanina Latorre a Romina Fernández, la pareja de Maximiliano Baclini.

"No me sorprende lo que me estás diciendo. Nunca detecté nada raro. Él estaba muy presente", respondió Romina al tiempo que añadió: "Me voy a separar, pero no tengo todo claro".

La cuñada de Martín Baclini, que estaba presente en el estudio al igual que su pareja, Cinthia Fernández, explicó que tuvo "cinco minutos de furia, un brote de odio" después de ver a su pareja con otra mujer, cuando –según dijo– "no tenía amigas". "Choqué su auto cuando él me dijo: «Romi, es una amiga»", aseveró.

"Él sabe bien que jamás perdonaría una infidelidad. Hay cosas que aclarar, todavía no nos sentamos a hablar. Sentí traición. Jamás en mi vida tuve un episodio así", señaló.