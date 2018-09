El fuerte mensaje de Lali Espósito para Mauricio Macri

Lali Espósito es una de las artistas que suele manifestar públicamente qué piensa sobre temas de la coyuntura. En una entrevista, fue consultada por la situación económica del país y ella aprovechó para decirle al presidente Mauricio Macri que tome decisiones para mejorar el panorama. “Vamos hermano, dale, te dimos el poder, te dimos el mando, hagan lo que tienen que hacer”, señaló.

En una nota brindada a Teleshow, la cantante manifestó que en el país “las cosas no están bien” y que “hay cosas que han sido errores garrafales de este gobierno”. “Ni hablar del anterior, como también sus aciertos. Esto sucede muy seguido acá: estamos muy acostumbrados al quilombo. Nunca estamos ni en paz ni bien. Es la historia argentina”, agregó.

“No sé cómo será estar en los zapatos de esta gente. Que tendrá sus mierdas, sus errores, podemos criticar, pedir que mejoren, pero hay algo de crítica porque sí, y eso no tira para adelante, eso nos estanca siempre en nuestra misma historia, y no está bueno. Si le tuviera que decir algo es: «Vamos hermano, dale, te dimos el poder, te dimos el mando, hagan lo que tienen que hacer». Realmente sé que no es fácil, por eso lo diría desde un lugar de respeto, porque hay que estar en ese lugar. No me quiero ni imaginar lo que será. Pero si te pusiste en ese lugar y se te votó, el título sería: «Dale, hermano»”, concluyó Lali.