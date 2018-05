El hijo de Roger Waters se presenta en Plataforma Lavardén

Qué podía ser Harry Waters sino músico. Es que estamos hablando del hijo de Roger Waters, ex líder de Pink Floyd. Harry tocará este jueves en Rosario, para presentar el nuevo disco del dúo que forma con Larry John McNally. Será a las 21.30 en Plataforma Lavardén.

Harry toca el piano. Larry McNally es guitarrista y compositor de grandes hits para artistas como Rod Stewart, Joe Cocker y Chaka Khan, entre otras grandes figuras. En este caso sumarán a dos argentinos a la banda: Jorge Araujo (batería) y Federico Palmolella (bajo).

Harry Waters ha incursionado en varios géneros musicales. Si bien ha investigado mucho el sonido del jazz, el dúo con McNally “está mucho más cercano al rock”, según él mismo dijo.

Harry ha realizado giras en la banda de su padre, Roger Waters, durante los últimos 15 años, para los tours de "The Wall" y "The Dark Side of the Moon" y más recientemente Desert Trip junto a The Rolling Stones, Bob Dylan y Neil Young.