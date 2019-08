El conductor de ShowMatch utilizó el arranque de su programa para referirse al resultado de las elecciones del domingo y criticó el discurso del presidente Mauricio Macri.

De acuerdo a lo que publicó el sitio El Trece, Tinelli tuvo una mirada muy crítica respecto a la reacción y los discrusos del presidente Mauricio Macri, “Fue un gran día. La democracia la disfrutamos todos los días y A este país le costó mucho la Democracia”, señaló.

“Es emocionante poder ver lo que fue ayer. Los padres y madres, con los chicos, mostrándole los valores. Cada dos o cuatro años, todos somos iguales. Y todas las opiniones tienen el mismo valor”, comentó el conductor en clara referencia a los cuestionamientos que realizó el primer mandatario tras los resultados.

“En un proceso democrático lo más importante es aceptar con humildad la opinión de la gente. No podés decir ‘váyanse a dormir’. Los ciudadanos ya se manifestaron y la responsabilidad es de los políticos”, comentó.

“La grieta no sirve para nada y seguir criticando al adversario no sirve para nada. Hay que salir adelante”, sostuvo. Y agregó: “Quién tiene el puto derecho de juzgar el voto de la gente. No se dejen llegar por esto que son culpables de algo”.

El duro descargo de Marcelo Tinelli por Twitter

Tras las elecciones del domingo, el conductor escribió una serie de mensajes por las redes sociales.

“En un proceso democrático, lo más importante es aceptar la elección de la gente, SIEMPRE. Si te fue bien, lo festejás y sabés que tu idea era lo que necesitaba la gran mayoría. Si perdés, con mucha humildad, tratás de ver en que te estás equivocando y escuchás las demandas.

Me parece muy riesgoso y muy autoritario, tratar a la gente de insanos, aparte que se entra en un proceso de estigmatizacion de los enfermos mentales que es muy discriminatorio, o de idiotas, o decirle que no le vas a dar mas nada, como si fuera un regalo que le sacás.

Los funcionarios son elegidos y representan a la gente. No son los dueños de nada. La vocación de servicio va por encima de todas la cosas. A los ganadores, humildad y mesura. A los perdedores, reflexionar porque la gente les da la espalda con su voto.

Estamos en una situación de país muy delicada. La grieta no sirve para nada. Seguir descalificando al otro, menos. Felicitaciones a todos los que votaron. Fue una elección en paz, donde la gente decidió en estas PASO. Veremos si en Octubre esta tendencia sigue o no.

Seamos felices siempre que votemos.Que no te vendan, que votaste bien o mal. VOTASTE. Eso es lo más importante.Los responsables son ellos, no vos. Todos somos personas con los mismos derechos. Seamos positivos siempre. Nada puede ser mejor que ELEGIR LIBREMENTE EN DEMOCRACIA”.