El pacto secreto entre Daniel Scioli y Gisela Berger que se gestó en Italia

Los rumores que recorren los medios indican que Scioli y Berger nunca se terminaron de separar definitivamente, que fue real el encuentro de los dos en Italia para pasar unos días juntos y que habrían acordado que seguirían negando que entre ambos exista la posibilidad de reconciliación. Las pretensiones de la rubia para continuar adelante con la relación seria el casamiento, pero al parecer Scioli no estaría muy decidido. ¿Habrá confintes?

A pesar de que en los programas de espectáculo mostraron algunas fotos y aseguraron que eran de la modelo junto al ex gobernador bonaerense en Roma. Ella apenas regresó al país se encargó de desmentir todo tipo de encuentro.

