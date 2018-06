El palito de Jimena Barón a Nicole Neumann en Twitter

Dale Nicole copate! Te estas comiendo a mi ex en Miami porque te lo presente yo! Solo te pido a cambio que no digan BATATADAS sobre la legalización. INFÓRMENSE! No confundan a la gente!!! #AbortoLegalOClandestino https://t.co/OfQDyrVVV4

— Jimena Baron (@baronjimena) 12 de junio de 2018