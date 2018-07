El supuesto audio de Nicole contra Cubero: "Perdiste el norte"

Este lunes en Intrusos presentaron un audio que fue atribuido a Nicole Neumann. En el registro – que se viralizó en las últimas horas en redes sociales y a través de Whats App– se escucha una voz femenina que dirige no pocas críticas a su ex pareja.

Si bien no se puede confirmar que quien habla sea realmente la modelo, en el programa analizaron el audio donde quien habla hace fuertes críticas a su ex pareja. En el piso, aseguraron que el mensaje estaría destinado a Fabián “Poroto” Cubero.

“Escuchame, a mí seriamente lo que hagas de tu culo te juro me importa poco y nada, pero es un papelón, de verdad”, comienza el audio.



Y continúa: “O sea, a mí no me da bronca ni nada, no me da más que la vergüencita ajena de ser tu ex, el papel que estás haciendo”.

“Realmente es paupérrimo, de verdad te lo digo. Es decadente, o sea. En la tribunita de Guido, en el programita de Moria, Intrusos. Realmente pensá en un futuro“, se escucha en otra parte del registro.

“¿En qué te querés apuntar? Una carrera seria… O sea, no. No estás apuntando bien, perdiste el norte por completo“, cierra el registro.

Lo dejamos a tu criterio.