El trailer de la temporada final de House of Cards sin Kevin Spacey

Netflix lanzó un primer adelanto de la sexta y última temporada de House of Cards, que ya no tendrá a Kevin Spacey entre los protagonistas. El actor, que personificaba a Frank Underwood, fue desvinculado del proyecto tras las denuncias de acoso sexual en su contra.

