El video del beso apasionado entre Maluma y su novia en un show

Maluma confesó que está enamorado. El cantante español se besó apasionadamente, en pleno recital, con su actual pareja Natalia Barulich. El momento fue captado por fanáticos, muchos de los cuales sueñan con poder vivir un momento así.

De acuerdo a lo que publicó hoy Teleshow, el artista sorprendió al público cuando presentó a Natalia Barulich, su actual pareja, a quien hizo subir al escenario, en medio de una presentación en Estados Unidos.

"Esta es la primera vez que hago esto", dijo el popular cantante colombiano en un recital que realizó en el American Airlines Arena de Miami, como parte de su gira internacional F.A.M.E 2018, en la que está presentado su tercer disco.

"Después de subir a tantas chicas al escenario, me di cuenta de que tenía a la correcta al lado mío", explicó el intérprete de "Corazón" y "El préstamo", mientras Natalia estaba sentada en una silla a su lado, con una enorme sonrisa.

"Me tenía que enamorar alguna vez en la vida, después de tanto tiempo…", confesó el artista en pleno concierto. Luego, frente a sus miles de fans se besó apasionadamente con la modelo, bailarina, cantante y DJ de origen cubano-croata, a quien conoció durante la grabación del video "Felices los cuatro".

En las redes sociales, Maluma suele compartir imágenes cariñosas con la mujer que conquistó su corazón. En una entrevista con el ciclo Ventaneando, dijo al respecto: "Natalia me da muchas cosas muy bonitas: me da mucho cariño, me da muy buena compañía, me da mucho amor. Es un amor incondicional; somos compañeros y sí estoy pasando por un momento de mi vida muy feliz a nivel laboral y a nivel personal también".