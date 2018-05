Emoción en vivo: una panelista de Intrusos será madre a los 45 años

Una panelista de Intrusos, el programa que conduce Jorge Rial, contó en vivo que será mamá soltera a los 45 años producto de una inseminación artificial gracias a un donante anónimo.

Se trata de Débora Damato, quien dio la noticia en vivo este lunes luego de que el conductor sembrara el misterio a través de unas imágenes de la ecografía de la futura madre.

Cuando comenzaron las preguntas de sus propios compañeros para averiguar de quién se trataba, llegó el momento de contar al aire la noticia que hizo emocionar a la panelista.

“Había ido descreída, no me quería ilusionar y cuando llegó el momento, no pregunté nada. Esperé 12 días después de la inseminación y no tuve ansiedad. Me di cuenta por el instinto animal, mi gatita se me durmió a upa y es bastante distante. Esa fue la primera pauta y además ese día me sentí mal. Fui a la casa de mi vieja, sentí el teléfono y era el médico y me dijo que estaba embarazada", contó.

“Lo mío fue bastante particular porque cuanto tuve que elegir el perfil genético no me importaba nada. Dije que no me sentía capacitada para elegir, para decir si querés un asiático, un latino, un rubio, no pude", dijo entre lágrimas.