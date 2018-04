En México prohíben la venta de la nueva Barbie de Frida Kahlo

En las últimas semanas, en México se originó una gran polémica por la salida a la venta de la Barbie que recrea la imagen de Frida Kahlo, una de las artistas más emblemáticas de la cultura de ese país. Ahora la Justicia prohibió su comercialización. El fallo fue celebrado por los descendientes de Frida y buscan que se repita en Estados Unidos.

El magistrado falló a favor de la familia como titular de los derechos sobre la imagen de Kahlo, una de las artistas latinoamericanas más importantes del siglo XX, que vivió desde 1907 a 1954.

El fallo dice que Mattel, Frida Kahlo Corporation y otras empresas no pueden comercializar la imagen de la pintora en una muñeca. Pero la marca Mattel podría apelar a esta decisión. La decisión del tribunal de prohibir la muñeca solo aplica para las tiendas en México.

La marca de juguetes lanzó a nivel mundial en marzo, con el motivo del Día Internacional de la Mujer, una colección de muñecas para honrar a "mujeres que inspiran". Entre ellas se encontraba la pintora mexicana.

Algunos parientes de Kahlo denunciaron que Mattel había usado la imagen sin su permiso. Mara Romero, sobrina nieta de la artista, aseguró que su batalla no es solo sobre los derechos, sino por la representación de la artista. "La muñeca debería haber sido mucho más mexicana, con un color de piel más oscuro, con una sola ceja, no tan delgada porque Frida no era así. Y vestida más mexicana, con joyería mexicana", le dijo Romero a AFP.

De la decisión del juez de México, la sobrina nieta dijo: "Estoy encantada porque creo que se está haciendo justicia".

Los abogados de la familia dicen que esperarán por la posible apelación para lanzar una demanda similar en Estado Unidos.