Eso sí; se dejó las botas y las medias para no resfriarse.

Una publicación compartida de Lelé (@candelariatinelli) el 13 de May de 2017 a la(s) 3:54 PDT

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo