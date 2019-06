Una versión inédita de la canción "Time" grabada en 1986 por Freddie Mercury se dio a conocer este viernes. El destino de la grabación era el musical homónimo.

Después de dos años de trabajo, la canción fue publicada por el sello Universal Music bajo el título de "Time waits for no one".

Detrás de la publicación estuvo el músico, compositor y productor, Dave Clark, autor del tema y amigo de Mercury.

En el registro, Freddie canta acompañado solo por un piano que toca Mike Moran, músico al que conoció en esa sesión y junto al que terminaría escribiendo tiempo después "Barcelona".

De aquellas sesiones de trabajo para el musical Time, lo que se conocía hasta el momento era que Mercury viajó a Londres desde su residencia en Alemania para grabar "In my defense".

Cuando le preguntaron a Clark si tenía algo más, el productor mostró la versión acústica de "Time". La única grabación hasta ahora conocida del tema incluía 48 voces de acompañamiento.