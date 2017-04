Estalló la guerra entre Araceli González y Griselda Siciliani

Las dos ultimas parejas del productor televisivo Adrían Suar se cruzaron en duras declaraciones. Araceli Gonzalez salió a responderle a través de las redes sociales a Griselda Siciliani quien hace unos días habló en el programa Intrusos.

La primera mujer de Suar publicó una extensa carta en su cuenta de Instagram dirigida a Siciliani, pero sin nombrarla. En relación a por qué su actual marido, el actor Facundo Mazzei, no era contratado por Pol-ka , Araceli escribió en su descargo: "Tal vez no lo convoque porque no haya ningún proyecto como para Mazzei. Pero tampoco veo que lo llamen de otro lado. Nadie es quién para evaluar por qué convocan o no a un actor. Y de hecho no tiene información sobre qué hace él o no con su vida laboral" y prosiguió: "Por ende, opinar sin saber ya es parte de una desubicación y de cierta ignorancia sobre las personas y encima sugerir saber lo que no se sabe es mala fe. Las personas que actúan con mala fe son dañinas y sus modos de funcionar no son constructivos para la vida de nadie".

En el texto, Araceli continúa con una serie de apreciaciones: "Personas así deben detenerse más en pensar cómo han sido y cómo han funcionado con las personas con las que estuvieron implicadas personal y laboralmente. Ese tipo de comentarios salidos del desconocimiento y la mala fe, sólo sirven para ubicar la calidad de una persona. Los hechos son los que hablan y los modos sutiles o concretos de difamación, son malos para la vida. Para la mía y la de mi familia y para la vida de todos y no se deben ni callar ni silenciar. Las desubicaciones requieren de ubicaciones".

La actriz también manifestó: “Yo deseo que todos puedan desarrollarse en lo que más aman. Disfrute cada uno de lo suyo. Hay que ser agradecido con la vida. Yo agradezco vivir de lo que trabajo. Nadie me lo regaló” y concluyó: “Disfruto de este hombre que amo y cuida de mi y de mis hijos. Un hombre con honor. Que se encuentra poco. Disfruto de mi familia y de todos los proyectos que encaró. Gracias, tengan una hermosa semana y sabes porque puedo hablar, porque mi zona de comodidad es la dignidad!".