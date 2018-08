Estrena Rabia, un corto sobre el "error" y las violencias

Este viernes a las 20.30, en El Cairo cine público, Santa Fe 1120, se estrena el corto Rabia, de la guionista, dramaturga y realizadora rosarina Romina Tamburello. El filme avanza en la relación padre-hijo hasta cristalizar en "el error", en "ese momento de locura a partir del cual no hay vuelta atrás."

El registro audiovisual resultó ganador de la convocatoria Espacio Santafesino 2015 en la categoría Cortometraje Regional y viene de participar del apartado Short Film Corner en la última edición del Festival de Cine de Cannes.

En la misma función, también se exhibirá el unitario Canela, de Cecilia del Valle. Se trata de una producción ganadora del estímulo 2014 otorgado por Espacio Santafesino



La trama de Rabia gira en torno a David y su hijo, Facu. Ambos viajan en auto a ver la final de su equipo de fútbol. En el camino, el niño le cuenta a su papá sobre la nueva pareja de su mamá.

Esto desencadena la rabia: David abandona a su hijo en el medio de la autopista y continúa viaje solo. A partir de ese momento, los ataques de violencia se sumarán a un estado general de furia que desencadenará un irreversible final.

“La primera imagen del corto fue la de David dejando a su hijo en la autopista. El resto de los elementos fue apareciendo de manera orgánica, tal como me lo pedía la trama. La rabia, que se acrecienta con el correr de los minutos, también es una búsqueda actoral que esconde el verdadero leitmotiv de esta historia: el error”, explicó Romina Tamburello a Rosario3.com sobre el corto con el que debuta como realizadora.

La rabia trae el error y ese error trae más rabia. Todo en un ciclo negativo y oscuro donde los personajes se hunden para no volver.

¿Cuáles son esos errores? “Los que pueden arruinarnos la vida. Ese momento de locura a partir del cual no hay vuelta atrás. La rabia trae el error y ese error trae más rabia. Todo en un ciclo negativo y oscuro donde los personajes se hunden para no volver”, continuó la también directora teatral sobre el corto cuyo guión comenzó a escribir en 2013, durante un taller de guión dictado por Francisco Pavanetto.

El ejercicio consistía en bosquejar las primeras escenas de una película. La insistencia del docente y la “ayuda” de Pablo José Meza hicieron que la posibilidad se plasme en un guión y de allí, Rabia.



–Habías escrito antes guiones para otras personas, pero a Rabia decidiste dirigirlo vos. ¿Qué empujó esa decisión?

—Venía escribiendo historias para que otros dirigieran, yo acompañaba estos procesos como actriz o desde la dirección de actores. Con Rabia fue diferente, sentí que era hora de tirarme a la pileta y probar. Me interesaba mucho contar una historia donde el espectador no empatizara con el protagonista, a la vez me parecía un desafío enorme. Conté con muchísima ayuda, todo el equipo se puso el corto al hombro desde la primera lectura del guion hasta el último minuto de la edición final. Tuve una compañía permanente, casi un coucheo te diría, de parte de Federico Actis, uno de los productores de la película que participó de casi todas las decisiones con su opinión humilde y compartió su experiencia generosamente. Sin todos ellos hubiera sido imposible.

—¿Influyó de alguna manera en el rodaje tu trabajo previo como dramaturga, actriz y directora teatral?

—Siempre es importante el bagaje que uno trae y está bueno poder reutilizarlo. El guion tuvo once correcciones. Tardamos un año en llegar a la versión final, la cual se modificó a partir de improvisaciones con los actores. Ensayamos mucho, casi como si fuera una obra de teatro. Y tuvimos varios días de trabajo de mesa hasta encontrar los personajes y sus matices. Todo ese trabajo previo fue el que hizo que el rodaje se agilizara desde lo actoral, hecho que influyó en todas las áreas.



—Para los roles de David y Facu convocaste a Carlos Resta y a su hijo Santino. ¿Esta posibilidad estuvo presente ya durante la escritura o apareció después?

—Yo lo había escrito pensando en Carlos. Es un actor que siempre me conmueve y además un gran amigo. Nos faltaba el niño, que era clave. Se me ocurrió probar a su hijo Santino en un casting bastante complicado ya que contaba con varias escenas donde el niño tenía que pasar de un estado a otro en un solo plano. Santino no sólo cumplió nuestras expectativas sino que nos sorprendió. No hubo dudas, "David" y "Facu" eran Carlos y Santino. Que sean padre e hijo en la vida real nos allanó el camino, no había que construir ese vínculo; teníamos todo el tiempo del mundo para concentrarnos en buscar matices en ambos personajes.

De la Rabia al reconocimiento

Producido por Mirá Producciones y PEZ Cine el cortometraje terminó de rodarse a fines de 2017. A la fecha, además del reconocimiento en el ya citado festival galo, el filme se quedó con el premio al Mejor Guión en el Festival de Cine del Desierto (México) y fue incluido en las Selecciones Oficiales del apartado “Nosotras” –de la 9 Muestra de Cine Latinoamericano de Leipzig (Alemania)– y en la Muestra Buenos Aires/ Paris 2018 (Argentina- Francia).

“Fue increíble”, afirmó Tamburello sobre la participación en Cannes. “El festival es monstruoso, enorme. Al principio abruma, pero con el pasar de las horas y los días uno se va acostumbrando a la dinámica. Empezábamos a las 9º de la mañana y terminábamos muy tarde. Había cortos de todo el mundo, charlas, clases magistrales, desayunos de negocios y fiestas de los diferentes países. El corto fue recibido de la mejor manera, tuvo una proyección privada a sala llena y a partir de ahí se abrieron las puertas a festivales y hasta tuvimos propuestas de canales de televisión que querían comprarlo”.

Ficha técnica de Rabia

Dirección y guión: Romina Tamburello

Productores Ejecutivos: Federico Actis y Ariadna Solís

Productores Asociados: Luciana Tamburello, Lucas Pérez, Santiago King y Matías Patiño

Director de Fotografía: Marcos Garfagnoli

Sonido: Agustín Pagliuca

Música: Agustín Pagliuca y Tomás Grimaldi

Dirección de Arte y Vestuario: Ana Julia Manaker

Montaje: Alejandro Coscarelli

Más funciones

El cortometraje Rabia se exhibirá también este sábado y domingo, previo a los largometrajes previstos en la cartelera de El Cairo cine público.