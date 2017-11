Falleció la cantante María Martha Serra Lima

La cantante y actriz María Martha Serra Lima murió este jueves, a los 72 años. La vocalista, que ganó trascendencia con la grabación de la canción “Dudo lo que pasa”, en 1980, había sido internada en terapia intensiva en las últimas horas en el Aventura Hospital de la ciudad en Miami.

Afines de septiembre, la artista había sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas debido a "profundos dolores y exigencias para poder caminar".

Sin embargo, su muerte no estaría relacionada con las operaciones a las que se sometió, sino con un cáncer de páncreas que sufría. Había nacido en Buenos Aires el 19 de diciembre de 1944.



En una entrevista con Clarín, había remarcado que antes de someterse a la cirugía debía "hacer una dieta fuerte y rápido de mil calorías por día para bajar de peso".

"La columna la tengo toda mal", había explicado. Y agregado: "Ahora camino con un bastón para ayudarme porque me caigo todo el tiempo. Una pierna la siento menos. Le tengo terror a las caminatas. Me duele estar parada. Ya no sé lo que es ir a un shopping a pasear."



La operación se hizo y a principios de octubre se informó que Serra Lima tenía por delante una larga recuperación. Pero en las últimas horas entró en terapia intensiva y falleció.

Su discografía, en 40 años de carrera, incluye 46 álbumes, desde el primero en 1978, María Martha Serra Lima, hasta el último en 2013, María Martha International.



Claro que más allá de sus créditos musicales, Serra Lima disparó frases que despertaron polémica.

"Me choca mucho que dos mujeres se besen en un lugar público", dijo en 2016.

"Me pareció espantoso, no cualquiera puede mostrar el pecho porque no todos son lindos", dijo sobre el “tetazo”, el último febrero.

En una entrevista con Clarín, dijo que le gustaba Mauricio Macri como presidente porque era rico y creía que por eso no iba a robar.

Y el último marzo le apuntó al Indio Solari: "Si canta sólo una vez por año, algo debe pasarle en la cabeza".