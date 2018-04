Famosa cantante sufrió abusos sexuales de su padrastro

Después de varios años lejos de los escenarios por una enfermedad que afectó sus cuerdas vocales, Shania Twain prepara una nueva gira. Y en una de las tantas entrevistas que dio a propósito de su regreso a las tablas, reveló el pasado de violencia que sufrió en su infancia y adolescencia, víctima de abuso sexual por parte de su padrastro.

En diálogo con el diario inglés The Guardian, la vocalista canadiense contó que su padrastro, Jerry Twain, comenzó a abusar de ella los diez años. La cantante nunca conoció a su padre biológico y tomó el apellido de la pareja de su madre. Ambos fallecieron en un accidente de tránsito cuando Shania tenía 22 años y aún no había lanzado su primer disco.

"Mi mamá también fue bastante violenta. Muchas noches me acosté pensando: 'No te vayas a dormir, no te vayas a dormir, espera hasta que estén durmiendo'. Y me despertaba y me aseguraba de que todos respiraran", recordó.

Twain se mantuvo lejos de la música desde 2002 cuando contrajpo la enfermedad de Lyme que derivó en la parálisis de sus cuerdas vocales. "Nunca pensé que volvería a cantar", dijo.