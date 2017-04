Federico Luppi fue internado y su estado es reservado

Por su parte, su hijo Gustavo también se expresó: “Papá está en la Fundación Favaloro, pero no tuvo ningún ACV. Está en control”

Mas tarde, la mujer fue consultada por por Ciudad.com y aclaró que el actor “no tiene ningún ACV, tuvo un tropezón en casa y al cabo de unos días se le formó un pequeño hematoma que se lo van a drenar” y agregó: “En unos días será operado para hacerle el drenaje del hematoma que se encuentra en la cabeza, pero fuera del cerebro. Es delicado porque tiene 81 años, claro está, pero no es una operación larga”.

En un principio se creía que Luppi había sufrido un ACV, pero luego su esposa Susana Hornos salió a desmentir a la prensa a través de la redes sociales. “La información que están dando no es real; está delicado pero no tiene un ACV”.

