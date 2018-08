Ficciones argentinas: Nacho Viale criticó a Beatriz Sarlo

Nacho Viale es el productor general de los dos programa que conduce Mirtha Legrand: La noche de Mirtha y Almorzando con ML. Invitado a un programa de televisión, el nieto de la conductora habló del programa especial del último sábado, en el que La Chiqui celebró 50 años de Almorzando con Mirtha Legrand.

Pero al ser consultado sobre el último libro de Beatriz Sarlo –que avanza sobre las figuras populares argentinas y sus familias, y en el que es mencionado el clan Legrand–, Viale respondió: “Sarlo levanta un dedo como creyendo que es la jueza del país".

El último domingo, Nacho fue uno de los invitados a Infama Recargado. Allí contó que fue "muy difícil" preparar el homenaje” y que su abuela “lo disfrutó”.

El envío contó con un cortometraje que repasó la historia de Almorzando con Mirtha Legrand. También hubo saludos de celebridades para la diva, que se mostró muy emocionada y agradecida por el cariño recibido.

Más allá de la televisión, el productor abordó varios temas. Por ejemplo, Cora Debarbieri, panelista del ciclo, le preguntó sobre Beatriz Sarlo y su último libro, La intimidad pública, en el que la ensayista avanza sobre la fama y los escándalos que rodean a las figuras populares.

Allí revela intimidades de la familia Legrand. "Muchos condenaron a Mirtha Legrand por su actitud frente a la enfermedad de su hijo y la helada distancia que interpuso con la pareja que lo sobrevivió. (…) Puede ser presentado como problema moral (¿qué hace una madre con un hijo homosexual y su pareja?)", escribió Sarlo.

Y Nacho respondió: "No leí (el libro), vi un título a la pasada. Me sorprende. Sarlo levanta un dedo como creyendo que es la jueza del país. Me tiene sin cuidado lo que diga"

"Me sorprende que escriba para venir a presenciar el programa. Tengo los chats. Fue a principios de año o fines del año pasado. De todas formas sus ensayos no me gustan", cerró Viale.