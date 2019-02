Filoso tuit de Ángel de Brito contra Thelma Fardin

Ángel de Brito criticó a Thelma Fardin por no dar notas a la prensa en el estreno de una obra de teatro. La actriz fue abordada por un grupo de movileros que se encontraban en el lugar pero se excusó de dar notas.

"Quisiera saber si hay algún límite porque de verdad es muy difícil, por favor", dijo a los cronistas que se encontraban en el Centro Cultural Konex.

Al ver el video, el conductor de Los Ángeles de la mañana escribió un filoso comentario en Twitter. "Lo que tendrías que saber es que en un estreno hay periodistas. ¿Para qué vas? Muchos de ellos, te respaldaron en tu denuncia".

La furia de Thelma Fardín con la prensa: "¿Quiero saber si hay algún límite porque de verdad es muy difícil, por favor"



Lo que tendrías que saber, es que en un estreno hay periodistas. Para qué vas?



Muchos de ellos, te respaldaron en tu denuncia.

La modelo Érika Mitdank cruzó a De Brito en los comentarios: "¿Si ella de verdad no quiere dar una nota en ese momento, por qué tiene que hacerlo? No es No, para todo. ¿O me equivoco?".

"Igual, que haga lo que se le canta. Obvioooo, besos Erika", contestó Ángel.

Thelma Fardin denunció a Juan Darthés por violación. En su declaración, la actriz dijo que el hecho ocurrió en Nicaragua, durante una gira de la tira Patito Feo.