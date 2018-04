Filtran audio de Marcela Tinayre: maltratos y quejas de Rosario

Un escandaloso audio adjudicado a Marcela Tinayre deja expuesta a la hija de Mirtha Legrand cuando maltrata a una productora de su madre y se queja enérgicamente de tener que viajar a Rosario.

El mensaje es de junio del año pasado, cuando la Chiqui realizó sus programas de sábado y domingo, emitidos por El Tres, desde Puerto Norte.

“Mirá, Silvia, yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas. Bánquenme con la peor de las ondas. Me voy a tomar mi auto el sábado a la mañana y voy a ir tranquilita. Díganme a dónde voy, ¿es el sábado o el domingo? No sé qué día tengo que ir”, comienza el audio de Tinayre.

Y la conductora del programa Las rubias (canal KZO) continúa con su descargo: “Voy a ir así nomás. A mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada. Si hay alguien que lo haga, fenómeno. No me invitan en todo el año y quieren que vaya a Rosario... ¡A Rosario!”.

“Yo no necesito la promoción de ustedes –sigue Marcela–, ¡a Rosario! Decime adonde mierda tengo que ir, porque no tengo la más puta idea. Me están cagando la vida, como siempre me lo hacen ustedes, que la paso mal”.

Finalmente, la hija de Mirtha asistió al programa emitido durante la cena de aquel sábado, donde también estuvieron invitados el gobernador Miguel Lifschitz y los periodistas Luis Novaresio y Nancy Pazos.