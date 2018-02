Flavia Palmiero dijo que fue "prohibida" por el kirchnerismo

Durante una entrevista en el programa Vino para vos, Flavia Palmiero vinculó su ausencia en los medios con el kirchnerismo.

En la charla con el periodista Tomás Dente –y sin nombrar a nadie–, la conductora contó que en el mismo momento cancelaron su ciclo de cable –Políticos al asador, que se emitió por A24 entre 2012 y 2013– y la echaron de FM Vale, radio en la que trabajaba y que pertenecía al Grupo Indalo.

“En ese momento no pude seguir porque el país estaba en un momento muy difícil y estuve dos años sin trabajo por primera vez en mi vida. Me sacaron de la radio y eso nunca lo conté“, relevó Flavia en relación al cierre de Vale Flavia, el ciclo radial.

"Es la primera vez que lo cuento. Me ayudó mucho mi pareja en ese momento, mi familia, mis hijos. Fue el momento más difícil, en 34 años que tengo de carrera, me costó mucho entenderlo y todavía me cuesta", continuó.



En el marco de la charla, Flavia sostuvo que le gustaría entrevistar a Mauricio Macri y que en su momento también hubiera entrevistado a Cristina Kirchner.