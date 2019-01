Flor de la V y Lombardi cruzados por Gabriela Michetti

Flor de la V y Hernán Lombardi vivieron un momento muy tenso en el programa de Mirtha Legrand debido a cuestiones políticas. Es que sonó en la mesa el nombre de Gabriela Michetti y terminó todo bastante mal.

De acuerdo a lo que publicó el diario La Nación, Flor de la V y el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi , protagonizaron un tenso cruce en torno a la vicepresidenta.

Todo comenzó cuando Mirtha le consultó a su invitado quién iba a acompañar a Mauricio Macri en la fórmula para las elecciones de 2019 y Lombardi respondió que, por "una cuestión de equilibrios", lo más probable es que se trate de una mujer. Ante ese comentario, la anfitriona intentó que el funcionario le diera algún nombre concreto, y Flor de la V disparó: "Mientras no sea Michetti...".

Lombardi, que estaba sentado al lado de la actriz, opinó que la vicepresidenta "también es candidata", y Mirtha destacó que la funcionaria de Cambiemos "ha hecho un buen papel". Pero Flor de la V siguió: "A mí no me gusta, no me gusta su pensamiento, no me gustan las cosas que ha dicho con respecto a las mujeres y a ciertos temas... No comparto para nada. Este año fue determinante para conocer mucho de las personas que tenemos en el Congreso. No hay que olvidar".

Y, luego de decir que hay una serie de funcionarios que no quiere que pertenezcan más al Congreso, disparó: “Al margen de pensar diferente, creo hay gente que tenemos que eliminar de raíz porque creo...". En ese momento, Lombardi la interrumpió: "Permitime. 'Eliminar' es una palabra que tenemos que tratar de evitar por la Argentina y su historia. Te pido que no uses la palabra 'eliminar' en ningún sentido. 'Eliminar' no es bueno".

Sol Pérez , que también estaba en la mesa, intercedió y explicó que al utilizar esa palabra, la actriz se refería a "eliminar ese tipo de pensamiento". Por su parte, Flor de la V agregó: "Me parece mucho más grave lo que hace esa gente que está ahí que lo que yo dije ahora".

Al momento de responder, Lombardi se refirió al debate que se generó en torno al aborto , y comentó: "Yo comparto tu posición sobre ese punto pero hay que acostumbrarnos a respetar al otro y al disenso".