Florencia Peña: “El caserismo no nos lleva a ningún lado"

Florencia Peña fue entrevistada por Marcelo Polino y sus columnistas, Yanina Latorre y Amalia Granata, en su programa de radio, Polino Auténtico.

Si bien la actriz se excusó en un comienzo de hablar de política y actualidad, la charla fue hacia ese puerto.

Se refirió a los dichos de Alfredo Casero, a los cuadernos de Oscar Centeno, a la situación económica que atraviesa el país y a la gestión de Mauricio Macri.

"El caserismo no nos lleva a ningún lado, lo único que hace es crisparnos y ponernos muy nerviosos. Son las maneras, no lo que uno dice", sostuvo la actriz de Casados con hijos sobre las declaraciones del ex Cha Cha Cha, quien cuestionó a Abuelas de Plaza de Mayo y su trabajo en la recuperación de la identidad de nietos expropiados en la última dictadura cívico militar.

Al ser consultada sobre los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, respondió: "Más allá de un cuadernogate o los aportantes truchos de una campaña, que son dos cosas que están pasando en este momento, me preocupa más lo que está pasando a nivel país, que la gente se está cagando de hambre, que no llega a fin de mes, que hay gente que no puede pagar el gas, la luz".

Luego sostuvo que empezó a "darse cuenta" de que "todo tiene un manejo con doble vara muy extraño".

“La Argentina es corrupta en esencia, eso no va a cambiar", afirmó.

Sobre la gestión de Mauricio Macri y Cambiemos, Peña afirmó: "Yo creo en un modelo que no es este: un modelo con un Estado presente, un modelo de subsidios para los que menos tienen. No quiero un proyecto donde la gente se quede afuera del sistema. Y no tiene que ver con un nombre y un apellido: por eso yo no odio".