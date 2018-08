Alfredo Casero pidió perdón a las Abuelas de Plaza de Mayo y explicó la frase del flan

El actor Alfredo Casero pidió disculpas a las Abuelas de Plaza de Mayo por sus polémicas declaraciones sobre la mecánica que permitió recuperar a numerosos nietos. Lo hizo después de que teatros de Salta y Tucumán cancelaran sus funciones luego de la entrevista donde realizó el cuestionamiento. Por otra parte, explicó que la frase "¡Queremos flan!" fue para el gremialista Roberto Baradel, ya que consideró que no se interpretó de la forma correcta.

Consultado en Radio Mitre por las críticas y repercusiones que generaron sus dichos sobre las Abuelas, expresó: "Es comprensible, porque he ido un poco lejos".

"Estoy arrepentido de no haber sido lo suficientemente cauto. Estoy apesadumbrado y pido perdón. Si no estoy cayendo en lo mismo que ellos, que cuando se muere una persona y es policía no hay un puto derecho humano que salte por esa gente. La cosa no es con las Madres, sino con la utilización política que le dieron", agregó.

Por otro lado, habló de la frase "¡Queremos flan!" que brindó en una entrevista en Animales Sueltos, que luego fue repetida en la movilización del 21A. "Lo de la marcha fue sublime y lo del flan la gente no lo entendió. El flan es la parábola de aquel que pide lo que no hay, en el momento donde no hay y eso es exactamente justo para que todo se vaya al carajo, con la consiguiente imposibilidad de gobernar, de crecer y de mejorarnos como personas. Queremos flan es (Roberto) Baradel", concluyó.