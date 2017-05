Floyd Mayweather inauguró un club de strippers en Las Vegas

Una publicación compartida de Girl Collection (@girlcollection) el 12 de May de 2017 a la(s) 8:41 PDT

El ex boxeador Floyd Mayweather instaló en el corazón de Las Vegas un club de strippers el Girl Collection y lo presentó a través de un video en las redes sociales para atraer la mayor cantidad de clientes posibles ofreciendo un experiencia única.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo