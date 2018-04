Francella a Dady: "No me veo corriendo con un gorrito y un pito"

El actor Guillermo Francella respondió a las declaraciones de Dady. Brieva, quien cuestionó la decisión de su colega de rechazar la propuesta para participar del rodaje de la nueva película Bañeros.

En diálogo con Intrusos, el integrante de Midachi dijo: “A diferencia de mi gran amigo Guillermo Francella, yo soy un tipo que estoy muy orgulloso de ser cómico. Él hizo un cambio rotundo. A mí no me gustaría desprenderme de esta imagen. Eso de «vos sos distinto de los Midachi porque hiciste una carrera»”.

“¿Eso es desprenderse o vergüenza?”, indagó Jorge Rial.

“En él no lo sé, pero a mí no me gustaría. Yo estoy orgulloso de ser mojarrita, no tengo veleidad de tiburón”, lanzó.

"Lo aprecio muchísimo a Dady, tengo una gran relación con él y desconozco por qué lo habrá dicho”, explicó Guillermo Francella al ser consultado programa de radio Agarrate Catalina.

“Nada en mi vida tiene que ver con algo que no sea comedia. Amo la comedia, toda mi vida está relacionada con ella”, continuó.

“Si es que no quiero hacer Bañeros de nuevo, ahí sí, no lo haría de nuevo. Tenía 30 años menos. Ahora no me veo corriendo en la playa con un gorrito y un pito”, concluyó sobre el tema, al tiempo que adimitió trabajar “mucho en teatro y en cine, pero no reniego de la posibilidad de volver a la televisión si me interesa un proyecto”.