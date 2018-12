Fuerte mensaje de Loly Antoniale: “Aunque abusaste de mi, me levanté”

Tras la denuncia pública de Thelma Fardín contra Juan Darthés, Loly Antoniale se sumó a la campaña #miracomonosponemos y subió en una historia de Instagram –que repitió este jueves– un fuerte mensaje contra una persona que, según dijo, abusó de ella y la humilló. Pero no dijo quién.

“Soy valiente por decir No!!! Aunque me humillaste y seguías abusándote de mi! Me levanté! Tuve coraje de perderlo todo y comenzar nuevamente! Algún día te van a soltar la mano! Lamentablemente no puedo creer en la Justicia porque siempre hay algún amigo que acomoda todo! Pero creo en la Justicia divina”, escribió este miércoles Mariana Loly Antoniale en una historia de Instagram que repitió este jueves.

Se desconoce quién es el destinatario del mensaje aunque la principal sospecha es su ex pareja, el conductor de Intrusos (América), Jorge Rial.