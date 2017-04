Giro inesperado: Leo Rosenwasser sufrió fracturas antes de morir

Rosenwasser, que saltó a la fama a través de sus hilarantes sketchs en el viejo VideoMatch, falleció hace poco menos de dos meses en un hotel porteño . En principio se informó que fue por un paro cardiorespiratorio, pero su ex pareja no se quedó conforme con esa versión y pidió que se le practique la autopsia “para eliminar todo tipo de sospecha”.

Un giro inesperado experimentó la causa por la muerte del cómico y conductor televisivo Leo Rosenwasser luego de conocerse los resultados de la autopsia que le practicaron al cuerpo. A través del estudio de los médicos forenses se comprobó que el humorista sufrió “fracturas y golpes” antes de morir el 17 de febrero pasado en un apart hotel de barrio Belgrano, en Buenos Aires, mientras estaba alojado con su pareja.

