Green Book sacó chapa: mejor película para el sindicato de productores

La película de Peter Farrelly con Viggo Mortensen y Mahershala Ali se quedó con la principal categoría que otorga el PGA El Sindicato de Productores de Estados Unidos eligió a Green Book: una amistad sin fronteras como la mejor película, en la ceremonia realizada el último sábado en la ciudad de Los Ángeles.

El filme, dirigido por Peter Farrelly y protagonizado por Viggo Mortensen y Mahershala Ali, se impuso sobre Roma, de Alfonson Cuarón; y La Favorita, entre otros fuertes candidatos, según informa la agencia Télam.

También competían en ese rubro Bohemian Rhapsody, Pantera Negra, Infiltrado del KKK, Nace una estrella, Un lugar en silencio, Locamente millonarios y El vicepresidente: más allá del poder.

En tanto, Spider Man: Un nuevo universo fue consagrada mejor película animada y el premio al mejor documental se lo llevó Won't you be my neighbor?. The Americans ganó como mejor serie dramática y The Marvelous Mrs. Maisel se coronó como mejor serie de comedia.

En los últimos diez años, el vencedor en el rubro a la mejor película en estos galardones coincidió en ocho oportunidades con el ganador de los premios Oscar.

Green Book: una amistad sin fronteras se estrenará en los cines argentinos el próximo 14 de febrero.