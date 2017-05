Griselda Siciliani jugó a ser vedette en su camarín

Una publicación compartida de Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el 8 de May de 2017 a la(s) 10:07 PDT

Los fotos recibieron más de 30 mil "Me gusta" y los comentarios de miles de seguidores que destacaron su belleza. "Diosa", "Hermosa" y "Espectacular" se puede leer entre tantos mensajes.

Con la frase: "En el camarín jugando ser vedette", la ex de Adrián Suar mostró su figura envuelta en una estola de plumas blancas, con una peluca rubia. En otra de las publicaciones aparece recostada sobre un sillón y al pie escribió: "Terminó la última función de la semana y me tiré a descansar en el camarín tranqui".

La actriz Griselda Siciliani protagoniza la obra Sugar y entre "bambalinas" se animó a sacarse fotos semidesnuda y las publicó a través de las redes sociales. Las imágenes superaron los 30 mil like.

