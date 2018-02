Gustavo Postiglione: "El cine te da sorpresas todo el tiempo"

“El cine te da sorpresas todo el tiempo. Vos podés imaginar o pensar muchas cosas pero después ocurre otra”, sostuvo el director rosarino Gustavo Postiglione. Su película El asadito, estrenada en noviembre del 2000, tendrá una adaptación israelí.

En la trama original, siete amigos más un invitado sorpresa se reúnen el 30 de noviembre de 1999 en la terraza de la casa de Tito. El encuentro terminará prolongándose hasta las últimas horas del milenio.

El rodaje de la remake está anunciado para esta en Tel Aviv, ciudad a la que el realizador llegará pero no para dirigir: detrás de las cámaras estará el también cineasta rosarino Víctor Braun, radicado desdehace más de dos décadas en el país asiático.

“Hace bastante tiempo hablamos con Víctor de hacer algo. Me llamó el año pasado con esta idea y le dije que sí”, explicó Postiglione a Rosario3.com sobre la filmación cuyo guión también le será ajeno (por decisión propia).

“Yo creo que cuando las películas corren solas y tienen su tiempo, ya no te pertenecen sino a los demás. Por eso pensé en ceder los derechos y que ésta sea una versión libre”, afirmó el también director de El cumple y La peli.

La presencia de Postiglione –además del rodaje– está conectada a la exhibición de sus películas Brisas heladas y El asadito, y la cinta Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo. Las mismas se proyectarán en la Cinemateca de Tel Aviv, la Embajada argentina en Israel y el Instituto Cervantes, respectivamente.



La remake es una producción independiente que se rodará en castellano, en "tres o cuatro días", con técnicos israelíes y argentinos, y con actores y actrices de ambas nacionalidades.

Este es uno de los cambios más notorios en relación a la versión original en la que los personajes femeninos eran aludidos pero no aparecían en el recorte de la cámara.

La otra diferencia a simple vista es que el registro mostrará varias locaciones (en lugar de sólo la terraza).

El punto coincidente es que el actor rosarino Tito Gómez fue convocado para el rol que cumplió casi dos décadas atrás.

Argentinismos

El asadito es una película que tiene un anclaje histórico determinado tanto por el contexto–cierre de los '90, con el menemismo en retirada y una crisis económica al asecho– como por el momento que experimentaba la producción cinematográfica en el país marcada por el Nuevo Cine Argentino.

La adaptación está ambientada en 2014 y ligada “a un hecho particular de la historia de ese país” que obliga a un grupo de amigos a quedarse encerrados en una casa.



“Muchas veces, la adaptación está relacionada con la literalidad y puede resultar en algo complicado. En cambio, una remake en la que se plantee una versión libre es más acertada porque vos tenés la total libertad de tomar una idea que ya está hecha e instalarla otro tiempo y espacio. Entonces, esa película va a reflejar mejor la mirada del director. Y esto no significa que no haya contacto con lo que se versiona sino evitar que la traslación sea una mera copia”, abundó Postiglione.

Al ser consultado sobre las expectativas en torno a la futura versión, el también docente respondió entre risas: “Nunca tengo expectativas, ni siquiera de mis películas... Claro que a mí me gustaría que a todo lo que hago le vaya bien pero, justamente, ahí está la sorpresa. Algo que no estaba, entra en tus planes y hasta te puede cambiar tu forma de laburar. A El asadito estuve un año sin mostrársela a nadie porque no pensaba que estaba buena. Hasta que alguien la vio y me dijo que estaba buenísima. Ahí comienzo a mostrarse.”