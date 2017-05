HBO trabaja en cuatro spin offs de Game of Thrones

"The Winds of Winter", que fue el final de la sexta temporada y el capítulo más largo de la serie hasta ahora, con casi 70 minutos, reunió en su emisión a finales del junio pasado a 8,9 millones de espectadores.

Los "showrunner" (máximos responsables de una serie) de la ficción, Dan Weiss y David Benioff, no están involucrados en la escritura de estos proyectos, pero figurarían como productores ejecutivos junto a Martin si finalmente alguno de ellos recibiera luz verde.

Por el momento se desconoce si se trata de historias que suceden antes o después de la narración de Game of Thrones o si, por el contrario, son narraciones derivadas de su trama.

La cadena HBO trabaja en cuatro posibles series que darían continuidad a Game of Thrones, su exitosa producción épica a la que le quedan dos temporadas, informó este viernes la prensa estadounidense.

