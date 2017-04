¿Hay romance?: qué pasa entre Adrián Suar y Magui Bravi

Adrián Suar hace pocos meses anunció su separación de la actriz Griselda Siciliani y al parecer el amor volvió a tocar su corazón. El productor televisivo estaría viviendo un furtivo romance con una ex participante del Bailando por un sueño.

